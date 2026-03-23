Тръмп отлага ударите по иранските електроцентрали след "много добри разговори" с Техеран
В публикация в Truth Social американският президент заявява, че паузата ще продължи пет дни и зависи от "успеха на текущите срещи и дискусии“.
Вашингтон и Техеран проведоха разговори "относно пълно и цялостно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток“, заявява Тръмп.
"Имам удоволствието да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток. Въз основа на добрия тон на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, наредих на Военното министерство да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп".
ФОКУС припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира електроцентралите на Иран, ако до 48 часа Техеран не възстанови свободата на корабоплаване през Ормузкия проток.
Още от категорията
Самолет се удари в пожарна кола на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има съобщения за загинали и ранени
08:52
Израелската армия обяви, че е ударила производствени съоръжения за балистични ракети в Техеран
21.03
"Аз не остарявам. Аз вдигам нивото": Вдъхновяващата последна публикация на Чък Норис преди внезапната му смърт
20.03
Румъния, България и 11 други държави започват най-голямото многонационално учение в Черно море
20.03
Галибаф: Иран e определил следващите си цели
22:55 / 22.03.2026
Иран отново с атаки по територията на ОАЕ
21:41 / 22.03.2026
Мицотакис: Европа трябва да е подготвена в случай на атака
21:40 / 22.03.2026
