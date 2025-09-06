ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп отново поиска да се нареди сред президентите на връх Ръшмор
©
Във видеото, публикувано на платформата на бившия съветник на Илон Мъск, Доналд Тръмп е предаставен усмихнат до издълбаните в скалата ликове на четиримата президенти на САЩ, които бавно му отвръщат с усмивка.
"Фокус" прпомня, че през юли миналата година републиканският конгресмен Анди Огълс от Тенеси поиска от министъра на вътрешните работи Дъг Бергман да разгледа възможността за добавяне на фигурата на Тръмп към паметника. Въпреки това, експерти и отговорници на парка са посочвали многократно в миналото структурните и етични пречки пред всякакви планове за "разширяване" на паметника.
Планината Ръшмор е национален паметник в САЩ, разположен в района на гр. Кийстоун, окръг Пенингтън, Южна Дакота на височина от 1745 метра. Между 1927 г. и 1941 г. върху площ от около 5 кв. км са издялани образите на четирима американски президенти, от ляво надясно: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн. Те са избрани заради тяхната роля в опазването на страната и разширяването на територията ѝ.
Още по темата
/
Проф. Чуков: Всичко това се дължи на новата политика на американската администрация и на президента Тръмп, най-вече за митата
02.09
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
21.08
Любопитно: Тръмп вече няколко пъти е питал норвежкото правителство за Нобеловата си награда за мир
14.08
Още от категорията
/
Проф. Дронзина: Присъствието на Путин като почетен гост на военния парад в Китай стана сцена за демонстрация на руско-китайски съюз, това е изключително неприемливо за европейските държавни глави
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:46 / 05.09.2025
Самолет на Lufthansa по маршрут София-Франкфурт кацна принудителн...
17:57 / 05.09.2025
Силно земетресение разтресе Сърбия
16:26 / 05.09.2025
Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимн...
10:55 / 05.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.