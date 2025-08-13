Truth Social той критикува журналистите, които според американския президент твърдят, че "Путин вече е спечелил".
"За какво става въпрос? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно“, пише Тръмп. И добавя: "Ако получа Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини ще кажат, че съм сключил лоша сделка!“
"Много несправедливи медии работят по повод срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, "Путин вече е спечелил“. Какво означава това? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (без данък за извънредния труд!). Ако бях получил Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка! Но сега са хванати. Погледнете всички истински новини, които излизат за тяхната КОРУПЦИЯ. Те са болни и нечестни хора, които вероятно мразят нашата страна. Но това няма значение, защото печелим във всичко!!! MAGA (Да направим Америка отново велика)"
