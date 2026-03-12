Тръмп постави под въпрос участието на Иран на Световно първенство по футбол
Американският президент заяви, че отборът е "добре дошъл“ да участва в международния футболен турнир това лято, който се организира съвместно от САЩ, Канада и Мексико, но добавя: "Наистина не смятам, че е подходящо те да бъдат там заради тяхното собствено благо и безопасност.“
Министърът на спорта на Иран заяви вчера, че "при никакви обстоятелства“ Иран не може да участва в Световното първенство.
Страната трябва да играе групови мачове срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл, но на феновете им в момента е забранено да влизат в САЩ.
