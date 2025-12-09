Politico.
Атаката срещу европейското политическо ръководство представлява най-острата критика на президента към тези западни демокрации до момента, заплашвайки с решителен разрив с държави като Франция и Германия, които вече имат обтегнати отношения с администрацията на Тръмп.
"Мисля, че са слаби", коментра Тръмп европейските политически лидери. "Но също така мисля, че искат да бъдат политически коректни.“
"Мисля, че не знаят какво да правят", добавя той. "Европа не знае какво да прави".
Тръмп комбинира тази пряма, дори груба откровеност по европейските въпроси с поредица от категорични изявления по вътрешни въпроси: Той заявява, че ще направи подкрепата за незабавно намаляване на лихвените проценти лакмусова хартия при избора си на нов председател на Федералния резерв. Той заявява, че може да разшири военните операции срещу наркотиците в Мексико и Колумбия. Тръмп призовава консервативните съдии от Върховния съд Самуел Алито и Кларенс Томас, и двамата на възраст над 70 години, да останат на постовете си.
Коментарите на Тръмп за Европа идват в особено несигурен момент в преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна, като европейските лидери изразяват все по-голяма тревога, че Тръмп може да изостави Украйна и нейните континентални съюзници на руската агресия. В интервюто Тръмп не дава никакви уверения на европейците по този въпрос и заявява, че Русия очевидно е в по-силна позиция от Украйна.
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена от слаби хора
