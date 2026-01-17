Тръмп предложи на Хавиер Милей да се присъедини към основателите на Съвета за мир в Газа
"За мен беше чест да получа тази вечер покана Аржентина да се присъедини като член-основател към Съвета за мир, създаден от президента Тръмп за насърчаване на траен мир в обхванатите от конфликти региони, започвайки от Ивицата Газа“, пише той в социалната мрежа X.
По-рано Тръмп съобщи, че "Съветът за мир“, който ще управлява сектора Газа, е сформиран, като поясни, че съставът на управляващия орган "скоро ще бъде обявен“.
"ФОКУС" припомня, че в петък (16 януари) Белият дом обяви членовете на ключовата международна комисия, която ще наблюдава управлението на Газа след войната.
Тръмп предложи на Ердоган да стане един от съоснователите на Съвета за мир в Газа
Сред известните членове на Изпълнителния комитет на Съвета за мир са турският външен министър Хакан Фидан, висшият катарски дипломат Али Тауади, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, министърът на международното сътрудничество на ОАЕ Рим Ал-Хашими и бившият британски премиер Тони Блеър. Бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на "Съвета за мир" за Газа.
На 9 октомври 2025 г. Израел и ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха за реализацията на първия етап от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила режим на прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до така наречената жълта линия, запазвайки под свой контрол повече от 50% от територията на анклава.
