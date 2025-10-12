ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп призова Конгреса да разследва неговия "украински импийчмънт"
Тръмп отправи обвинения в Truth Socia срещу Адам Шиф, тогавашен заместник-председател на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ.
Тръмп пише: "Измамата с импийчмънта на Украйна (срещу мен!) беше много по-голяма незаконна измама от Уотъргейт. Искрено се надявам, че необходимите власти, включително КОНГРЕСЪТ, разследват този случай! Адам "Шифти“ Шиф беше толкова нечестен и корумпиран. Толкова много закони и протоколи бяха нарушени и просто неспазени!!!"
Разследването за импийчмънт на Доналд Тръмп бе инициирано от тогавашния говорител на Камарата на представителите Нанси Пелоси, след като се появяват обвинения към президента за злоупотреба с власт, чрез задържане на военна помощ като начин да притисне новоизбрания тогава президент на Украйна. Според твърденията Володимир Зеленски е трябвало да изпълни две политически услуги: да започне разследване срещу Джо Байдън и сина му Хънтър, и да разследва теорията, че Украйна, а не Русия стои зад намесата в американските президентски избори през 2016 г. Украинският президент Зеленски настоява, че не е бил притискан от американския си колега по какъвто и да е начин.
