Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната са нанесли масиран удар по военни съоръжения на остров Харг в Иран. Впоследствие той публикувано видео от ударите в Truth Social.

Тръмп отбеляза, че това е ''една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток''.

''Централното командване на САЩ проведе една от най-интензивните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички ВОЕННИ цели на короната на Иран, остров Харг'', написа Тръмп в профила си в Truth Social.

''Взех решение да НЕ унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или която и да е друга ст
рана се опита да се намеси в свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение'', допълни още американският президент.

Председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че Ислямската република ще престане да проявява сдържаност в случай на агресия срещу нейните острови.