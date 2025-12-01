The Independent.
Инцидентът се е случил на борда на Air Force One, докато се е връщал във Вашингтон от Мар-а-Лаго след Деня на благодарността. Тръмп заяви, че резултатите от теста са "отлични" и обвини репортерката, че "не би могла да издържи" когнитивния тест.
В отговор на въпрос коя част от тялото е изследвана, президентът каза: "Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото издържах отлично теста."
Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат публикувани, заяви пред NBC News, че "умствените способности на Тръмп" са причина за безпокойство.
Това е поредният случай, в който Тръмп отправя остри нападки срещу жени репортери, включително към Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат "неподходящо и непрофесионално".
Припомняме, че Тръмп заяви, че ще публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври.
Тръмп реагира остро на въпрос за ЯМР теста си, отново обиди репортер
© The Independent
Още по темата
/
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Още от категорията
/
Бившият заместник-министър на финансите на Великобритания получи двугодишна присъда в Бангладеш
14:01
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
09:37
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
21:47 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.