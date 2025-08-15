ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп се качи на борда на Air Force One, очаква го седемчасов полет до Аляска
©
Той не е спрял, за да разговаря с репортерите, но е помахал с ръка, преди да влезе в самолета за седемчасовия полет, отбелязват от Sky News.
Самолетът на американския президент не се следи от общодостъпните системи за мониторинг на полетите.
Още по темата
/
Милен Керемедчиев: Тръмп не може да прокара нито една от своите позиции, а Путин за 3 години не е мръднал
13.08
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
12.08
"Украинците няма да дадат земята си на Русия, а Аляска е много далеч от войната": Зеленски коментира срещата Тръмп-Путин
09.08
Още от категорията
/
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
13.08
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространство на Чехия, ескортиран е от германски изтребители
13.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен...
22:09 / 14.08.2025
Нивото на токсини в Черно море достигна рекордни нива, властите в...
18:22 / 14.08.2025
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в ...
17:23 / 14.08.2025
Тръмп ще отлети за Аляска в петък сутринта
17:14 / 14.08.2025
Самолетът на руската делегация лети над Аляска
16:55 / 14.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.