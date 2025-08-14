Полетът на американския президент Доналд Тръмп от Вашингтон до Аляска за срещата с Владимир Путин е насрочен за петък сутринта, вашингтонско време. Това обяви днес прессекретарят на Белия дом Каролин Левит пред Fox News."Рано утре сутринта (вашингтонско време) той ще напусне Белия дом и ще пътува до нашата съвместна военна база в Анкъридж, Аляска, където ще проведе лична среща с президента Путин“, обясни тя.припомня, чев 7:50 и се насочва към град Анкъридж в щата Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък местно време или в 17:43 часа в четвъртък (българско време).Преди малко стана ясно, чеСпоред съобщения в медиите руският президент Владимир Путин не е на борда на първия самолет.