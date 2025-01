© виж галерията Встъпването в длъжност на Доналд Тръмп на 20 януари ще постави началото на нова ера в американската политика. Той се завръща за втори път на президентския пост в САЩ като най-възрастният лидер в историята на страната към момента на полагането на клетвата и единственият през ХХ и ХХІ век, който е постигнал подобно повторно завръщане, пишат Associated Press и Reuters.



В понеделник, 20 януари, Тръмп ще положи клетва като 47-ия президент на Съединените щати, официално ще поеме правомощията на лидер на страната и ще се завърне в Белия дом. След първия мандат, неуспешен опит за преизбиране и четиригодишна пауза само един американски президент е успял да направи това - Гроувър Кливланд (той ръководи САЩ през 1885-1889 г. и 1893-1897 г.).



В 19:00 ч. българско време (12:00 ч. във Вашингтон) Доналд Тръмп и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс ще положат клетва в ротондата на Капитолия на САЩ. Церемонията, която трябваше да се състои на открито в близост до западната фасада на Капитолия, беше преместена вътре почти в последния момент поради мразовитото време.



Церемонията ще се проведе в присъствието на стотици американски политици и видни гости. След встъпителния обяд в Капитолия новият президент на САЩ официално ще се премести в Белия дом, където ще наблюдава тържествен парад на военни части (началото му е предвидено за 22:00 ч. българско време, 15:00 ч. във Вашингтон).



Тръмп стана първият президент в историята на САЩ, който покани чуждестранни лидери на встъпването си в длъжност. 46-ият президент на САЩ Джо Байдън също ще присъства на инаугурацията му, въпреки че самият Тръмп пренебрегна клетвата на Байдън през 2021 г., тъй като тогава той отказа да признае изборната му победа.



Комитетът по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп също така е събрал рекордна сума от дарения за тържествата: събрани са до 200 млн. долара.



Церемонията ще бъде 60-ата публична президентска инаугурация в историята на САЩ. 20 януари е официален празник в страната: тази година инаугурацията съвпада с Деня на Мартин Лутър Кинг, който е федерален празник в САЩ. Изключително важно ще бъде и това, че по време на встъпването в длъжност на Тръмп националните знамена ще бъдат спуснати на половин мач в знак на траур заради смъртта на 39-ия президент на САЩ Джими Картър, който почина в края на декември.



В деня на встъпването си в длъжност Тръмп ще бъде на 78 години и 220 дни, което е рекордната възраст на президент на САЩ към момента на полагането на клетва.



Тръмп ще положи клетва в ротондата на Капитолия на САЩ - символична церемониална зала под купола на сградата, която може да побере само около 600 души, припомня агенция Associated Press. По-рано беше съобщено, че специално изградената открита платформа в близост до западната фасада на Капитолия, където трябваше да се състои встъпването в длъжност на Тръмп, трябваше да побере до 1400 гости. Не е ясно кои от поканените гости ще получат приоритетен достъп до ротондата, съобщава АР.



Агенцията пояснява, че днес във Вашингтон се очаква температурите да достигнат -6 градуса по Целзий, което е най-студеният ден за встъпване в длъжност след втората клетва на Роналд Рейгън през 1985 г., когато температурата падна до -7. Тогава встъпването в длъжност също се е състояло в ротондата, но оттогава церемониите се провеждат само на открито.



През 2009 г., когато Барак Обама полага клетва, температурата е -2 градуса по Целзий, а Джо Байдън полага клетва през 2021 г. при температура +5,5 градуса.



Преди встъпването в длъжност Тръмп направи гръмки обещания



В речта си на митинга Capital One Arena във Вашингтон на 19 януари пред ликуваща тълпа от поддръжници Тръмп направи редица смели обещания и изявления за предстоящото на 20 януари:



-"От утре (20 януари) ще действам с историческа бързина и сила и ще разреша всяка криза, пред която е изправена нашата страна“.



-"Всяка радикална, глупава заповед на администрацията на Байдън ще бъде отменена в рамките на часове след полагането на клетвата ми. Утре ще се забавлявате да гледате телевизия. Вчера някой (от моя екип) заяви: не подписвайте толкова много укази за един ден, нека го направим за няколко седмици. Аз отговорих: "По дяволите, не, ще го направим утре в деня на встъпването ми в длъжност".



-"Ще сложа край на войната в Украйна. Ще сложа край на хаоса в Близкия изток и ще предотвратя Трета световна война. А вие нямате представа колко близо сме до това".



-"Ще разсекретя цялата информация за убийствата на Джей Еф Кей и Мартин Лутър Кинг.



-"До утрешния залез на слънце нашествието в нашата страна (както Тръмп нарича миграцията към Съединените щати) ще приключи. Мерките за сигурност на границите, които ще очертая в речта си при встъпването в длъжност утре, ще бъдат най-агресивните и мащабни усилия за защита на нашите граници, които светът някога е виждал".