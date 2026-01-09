Сподели close
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо следващата седмица и приветства предложението й да му даде Нобеловата си награда за мир, според интервюто му в предаването Hannity на Fox News, излъчено в четвъртък вечерта.

"ФОКУС" припомня, че Мачадо подкрепи действията на САЩ в страната и заяви, че "свободна Венецуела", с най-големите си запаси от петрол в света, ще се превърне в "енергиен център" на Северна и Южна Америка.