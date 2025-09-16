ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп удължи отлагането на блокирането на TikTok до 16 декември
Информация за това е от указ, публикуван на уебсайта на Белия дом.
"Отлагането на изпълнението (на решението за блокиране), посочено в раздел 2(a) от Изпълнителна заповед 14166 от 20 януари 2025 г. ("Прилагане на Закона за защита на американците от приложения, контролирани от чуждестранни противници, към TikTok") се удължава до 16 декември 2025 г.", се казва в документа.
"Фокус" припомня, че представители на САЩ и Китай преговаряха в Мадрид за бъдещето на платформата.
