"Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на Artemis II. Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на САЩ не бих могъл да бъда по-горд", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social.

По думите му с нетърпение очаква да види всички скоро в Белия дом. "Ще го направим отново, а след това - следващата крачка: Марс!", допълни той.

НАСА потвърди успешното приводняване на мисията Artemis II. Космическият кораб Orion се спусна в Тихия океан в 17:07 ч. местно време (01:07 ч. българско време) след 10-дневно пътуване около Луната и обратно.

"Какво пътуване! Стабилни сме. Четирима членове на екипажа в зелено", бяха първите думи на командира на мисията Artemis II Рийд Уайзман след приводняването на космическия кораб Orion в Тихия океан.

Операцията беше посрещната с аплодисменти от контролния център в Хюстън. От плота астронавтите бяха вдигнати на борда на хеликоптери и бяха откарани за медицински прегледи.