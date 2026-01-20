CNBC.
Според Тръмп налагането на високи мита ще бъде средство за оказване на натиск върху френския президент Еманюел Макрон.
"Ще наложа 200% мита върху френското вино и шампанско, а Макрон ще се присъедини към Мирния съвет“, цитира Reuters думите на американския президент.
По-рано източник, близък до Еманюел Макрон, заяви пред агенцията, че Франция може да не приеме предложението на Доналд Тръмп да се присъедини към ''Мирния съвет'' за Газа.
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
©
Още от категорията
/
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:33 / 19.01.2026
ЕС предлага помощ на Испания след тежката влакова катастрофа
13:18 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:25 / 19.01.2026
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействат...
11:27 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.