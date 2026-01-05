Additional footage of an attack helicopter with the U.S. Army or Marine Corps striking a site with rockets and its rotary autocannon near the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/xUW52zLd2j — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Американският лидер Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да започнат военни операции и на други места в Южна Америка, пише Sky news."Колумбия също е много болна, управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати, и няма да го прави много дълго“, каза Тръмп, очевидно визирайки президента на страната Густаво Петро.На въпрос дали САЩ ще предприемат действия, Тръмп добави: "Звучи ми добре.“припомня, че след нападението на САЩ срещу Венецуела на 3 януари, президентът на страната Николас Мадуро, трябва да се яви тази вечер в съда в Ню Йорк. Той и съпругата му Силия Флорес са задържани в САЩ по обвинения в наркотероризъм.