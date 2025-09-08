ЗАРЕЖДАНЕ...
Турция блокира достъпа до популярни онлайн платформи
©
Организацията установи, че блокирането на достъпа е станало, след като Народнорепубликанската партия (НРП) – основната опозиционна сила в Турция – призова за масови митинги. Междувременно полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул.
Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа започнаха в 23:45 часа българско и турско време в неделя вечерта.
Ройтерс отбелязва, че турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не е отговорил веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа.
Още от категорията
/
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог", Ватиканът очаква хиляди вярващи на площад "Свети Петър"
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.