Reuters, позовавайки се на представител на турското Министерство на отбраната.
Според източника, разполагането на изтребители F-16 е една от мерките, които се разглеждат като част от поетапното планиране, което се провежда за осигуряване на сигурността на Кипър в контекста на разпространението на конфликта в региона.
Припомняме, че ескалацията в Близкия изток принуди островната държава да отложи срещата на министрите по европейските въпроси, която трябваше да се проведе на 2-3 март, и срещата на министрите на културата, която трябваше да се проведе на 5-6 март.
По-рано Великобритания обяви, че ще изпрати разрушител в Кипър.
Това се случи, след като британската военновъздушна база в Кипър беше атакувана от ирански дронове.
