Turkiye Today.
Само през октомври износът възлиза на 708 милиона долара, като делът на сектора в общия износ на страната е достигнал 3,5%. Ръстът се дължи на силното търсене на турски дронове, бронирани машини, военноморски платформи и системи за електронна война в Близкия изток, Африка и Централна Азия.
През 2024 г. Турция е изнесла продукция на стойност над 5,5 млрд. долара, а целта за 2025 г. е износът да надхвърли 8 млрд. Горгун подчерта, че устойчивият растеж е резултат от засиленото международно сътрудничество и разширяването на индустриалната екосистема, в която все по-голяма роля играят малките и средните предприятия.
Турция отчита рекорден износ на оръжия и авиационна техника на стойност 6,7 млрд. долара
© Turkiye Today
Още по темата
Още от категорията
/
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
10:39
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
04.11
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
04.11
Закъснения и отменени полети: Над 10 000 авиодиспечери работят без заплащане заради спирането на правителството
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз: Изкуствени спорове ни спъват п...
19:37 / 04.11.2025
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещи...
19:41 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.