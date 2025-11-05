Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Турската отбранителна и аерокосмическа индустрия е реализирала износ на стойност 6,7 милиарда долара през първите десет месеца на 2025 г., което е ръст от 31% спрямо същия период на миналата година. Това съобщава председателят на Управлението на отбранителните индустрии (SSB) Халук Горгун, цитиран от Turkiye Today.

Само през октомври износът възлиза на 708 милиона долара, като делът на сектора в общия износ на страната е достигнал 3,5%. Ръстът се дължи на силното търсене на турски дронове, бронирани машини, военноморски платформи и системи за електронна война в Близкия изток, Африка и Централна Азия.

През 2024 г. Турция е изнесла продукция на стойност над 5,5 млрд. долара, а целта за 2025 г. е износът да надхвърли 8 млрд. Горгун подчерта, че устойчивият растеж е резултат от засиленото международно сътрудничество и разширяването на индустриалната екосистема, в която все по-голяма роля играят малките и средните предприятия.