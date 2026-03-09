Daily Sabah.
Иранският посланик в Анкара, Мохамед Хасан Хабиболазаде, беше привикан в Министерството на външните работи, където турски представители изразиха загрижеността на Анкара относно балистичната ракета, изстреляна от Иран към Турция днес.
По време на срещата турските власти поискаха обяснение от иранската страна относно инцидента и подчертаха сериозността на ситуацията.
Източници съобщават, че турцските представители са изразили надежда, че подобни инциденти няма да се повторят и са подчертали необходимостта от избягване на стъпки, които биха могли допълнително да ескалират напрежението в региона.
Турското министерство на отбраната обяви на 9 март, че е свалило иранска балистична ракета в турското въздушно пространство.
Миналата седмица една от балистичните ракети, изстреляни от Иран, също прелетя към турска територия и е бе свалена от американски разрушител.
Същевременно, според медийни съобщения, Анкара смята, че целта ѝ не са били турски обекти.
НАТО изрази солидарност с Турция и отбеляза, че реакцията на инцидента е конкретна демонстрация на способността на Алианса да защитава гражданите на своите страни.
