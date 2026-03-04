Сподели close
Министерството на националната отбрана на Турция обяви в сряда (4 март), че въздушните и ракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са пресекли иранска балистична ракета, която е била засечена да се движи към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е пресекла въздушното пространство на Ирак и Сирия, предава Turkiye Today.

НАТО прехвана иранска балистична ракета, приближаваща се към турското въздушно пространство

"Балистично оръжие, изстреляно от Иран, което е било засечено да се приближава към турското въздушно пространство, след като е преминало през въздушното пространство на Ирак и Сирия, е било навременно пресечено и неутрализирано от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се посочва в изявление на министерството от 4 март.

Отломки от прехванатото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като заплахата е била унищожена във въздуха.

Потвърдено е, че отломките принадлежат на противовъздушния прехващач, а не на приближаващата се ракета. Не са съобщени жертви или ранени.

Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.

Военната база Инчирлик се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски.

Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

Турция предупреждава всички страни да не ескалират конфликта и си запазва правото да отговори

Министерството заявява, че "решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво".