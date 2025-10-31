Turkiye Today, позовавайки се на данни от Годишната президентска програма за 2026 г. Това представлява 44% от общата сухопътна гранична мрежа на страната, която е с дължина 2949 километра. В рамките на програмата властите са изградили и 1700 километра патрулни пътища, покриващи 58% от границата.
Проектът е част от инициативата "Системи за физическата гранична сигурност", стартирала през 2016 г., която цели засилването на граничния мониторинг, предотвратяването на незаконната миграция, борбата с контрабандата и блокирането на потенциалните терористични движения. Според доклада най-рисковите за сигурността са границите със Сирия и Иран, които заедно са с дължина 1471 километра. По тези участъци Турция е завършила 1274 километра защитна стена, покривайки около 87% от терена, а патрулните пътища достигат 1275 километра.
Работата продължава и по границата с Ирак, която има стратегическо значение за контрола върху миграцията, контрабандата и тероризма. Към момента е изградена защитна стена по 25 километра и патрулни пътища по 26 километра от граничния участък, като строителството продължава по още 13 километра.
Между 2017 и 2025 г. Турция завърши значителни участъци от източната граница в провинциите Агри, Игдир, Хакари и Ван. През този период са изградени 363 километра защитна стена и 367 километра патрулни пътища по 560-километровия ирански участък. Най-голям дял от работата е във Ван - 209 километра завършени, като още 92 километра от строителството продължава.
Граничната инфраструктура е укрепена и с нови наблюдателни кули и термовизионни системи. Към октомври са активирани 223 кули за наблюдение в източните и югоизточните региони, а общо 341 кули са завършени, включително 250 по източната граница. Освен това се изпълнява и проектът за системите за физическата сигурност на границата "Тракия", стартирал през 2023 г., по границите с Гърция и България. Досега са завършени 396 километра патрулни пътища по този участък.
Турция завърши почти половината от защитната си стена по границите си
