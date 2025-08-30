ЗАРЕЖДАНЕ...
Туристи в Гърция осъмнаха без автомобила си
©
Собственичката на автомобила разказа пред Digi24, че сутринта първоначално си помислила, че става дума за шега, но след като видяла отворена вратата към кухненската тераса и липсата на вещите, разбрала, че са били обрани. На записите от охранителни камери се виждат двама души, които влизат в двора и след това излизат с автомобила.
Жената веднага подала сигнал до местната полиция. По думите ѝ органите на реда обещали да предприемат действия, но туристите останали с впечатление, че проверката не е била особено активна. Разследването продължава.
Още по темата
/
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха, го оцениха
14:22
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
27.08
Още от категорията
/
Българин е в критично състояние след тежка катастрофа в Гърция, в която трима души загинаха на място
18.08
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
09.08
Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача, който уби българско семейство
08.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Ш...
22:53 / 28.08.2025
Урсула фон дер Лайен идва в България
13:12 / 28.08.2025
Германско списание пуска монета в чест на Владимир Путин
09:30 / 28.08.2025
Две деца на осем и десет години са убити при стрелбата в католиче...
20:38 / 27.08.2025
Поредно земетресение в Турция
09:34 / 27.08.2025
Гръцките авиодиспечери стачкуват, отменени са пътническите полети...
14:41 / 26.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.