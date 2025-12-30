Сподели close
Турската полиция днес проведе мащабни акции срещу групировката "Ислямска държава" в цялата страна и задържа 357 заподозрени, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, предава Associated Press.

Операциите са последвали ден след смъртоносния конфликт в провинция Ялова, където трима полицаи и шестима бойци на ИДИЛ бяха убити, а осем полицаи и нощен пазач бяха ранени по време на акция срещу къща, използвана като скривалище.

Полицията е извършила акции в 21 провинции, включително Истанбул, Анкара и Ялова, като някои от арестуваните са заподозрени във връзка с нападението срещу полицията в Ялова, докато други са заподозрени в планиране на атаки по време на коледните и новогодишните празници.

Няколко от задържаните са заподозрени в набиране на пари под прикритието на благотворителни организации и насочването им чрез свързани с ИДИЛ мрежи в Сирия.

В Анкара полицията задържа 17 заподозрени при акции, включително 11 чуждестранни граждани, и иззе цифрови материали, свързващи ги с бойци на ИДИЛ в конфликтни зони. ИДИЛ вече е извършила серия от атаки в Турция, включително стрелба в нощен клуб в Истанбул на 1 януари 2017 г., при която загинаха 39 души.