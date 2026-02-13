CNBC News.
Напускането на Катрин Ремлер, която бе юридически съветник на Белия дом по време на президентството на Барак Обама и съпредседател на комисията за управление на репутацията на Goldman Sachs, е част от вълна от оставки или уволнения на високопоставени служители, която последва публикуването на 30 януари на около три милиона документа от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с делото Епстийн.
Нейната оставка, която ще влезе в сила на 30 юни, последва публикуването на архиви, които включват електронна кореспонденция от години от лице с име "Kathy Ruemmler“, която в съобщенията се отнасяла към починалия финансов магнат като "чичо Джефри“. В имейл от 2018 г. "Кathy Ruemmler“ благодари на Епстийн за "прекрасен и внимателен“ подарък, а в съобщение от януари 2019 г. пише: "Днес чичо Джефри ме впечатли напълно! Боти, чанта и часовник“, описвайки подаръците, които е получила.
В писмена декларация, изпратена по електронна поща в четвъртък вечерта, тя заявява, че "моята отговорност е да поставям интересите на Goldman Sachs над всичко“ и че "с тъга“ е уведомила главния изпълнителен директор на банката Дейвид Соломон за намерението си "да напусна поста си на главен юридически директор и главен правен съветник“ на банката от Уолстрийт.
"Откакто се присъединих към Goldman Sachs преди шест години, за мен беше привилегия да допринеса за надзора на правните, институционалните и регулаторните въпроси на компанията, да укрепя силните процедури за управление на риска и да гарантирам, че работим в съответствие с основната ни ценност за почтеност във всичко, което правим“, заявява тя.
В своето изявление Дейвид Соломон определя Ремлер като "изключителен главен юридически съветник“ през целия си мандат в банката, като подчертава, че Goldman Sachs е "благодарна за нейния принос и мъдрите съвети по широк спектър от важни правни въпроси за компанията“. Той добавя, че "като една от най-уважаваните професионалисти в своята област, Катрин е била също така ментор и приятел на много от нашите служители и ще ни липсва. Приех нейната оставка и уважавам решението й“.
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
©
Още по темата
/
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
06.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Още от категорията
/
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
11.02
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Канада, полицията търси втори заподозрян
11.02
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
21:37 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:01 / 12.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:29 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Кан...
08:29 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:30 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:38 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.