58-годишният прокурор Ерджан Кайхан, е бил смъртоносно ранен, когато гърлото му е било прерязано около 21:15 ч. местно време, докато е вечерял в ресторант в квартал Омерли.
Заподозреният, идентифициран като Мустафа Джан Гюл, е бил арестуван веднага след нападението. Властите съобщиха, че двамата мъже са имали предварителен спор.
