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Ó÷åíè îò ÑÀÙ: Ïèêúò â Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåìèíàë
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 20:09 / 19.04.2020Êîìåíòàðè (56)1249
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Àìåðèêàíñêèÿò Èíñòèòóò çà çäðàâíè ïîêàçàòåëè è îöåíêè (Institute for Health Metrics and Evaluation), êîéòî ñëåäè è ïðîãíîçèðà ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìèÿòà âúâ âñÿêà îòäåëíà äúðæàâà, àêòóàëèçèðà â áëàãîïðèÿòíà ïîñîêà ïðîãíîçàòà ñè çà Áúëãàðèÿ.

Ïðîåêòúò, ôèíàíñèðàí îò ôîíäàöèÿòà íà Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ, àíàëèçèðà àêòóàëíèòå äàííè è õîäà íà åïèäåìèÿòà è ïðåäâèä âçåòèòå ìåðêè ïîñî÷âà êàê ùå ïðîäúëæè ðàçâèòèåòî íà "êðèâàòà".

Êúì äíåøíà äàòà èçñëåäîâàòåëèòå èç÷èñëÿâàò, ÷å ïèêúò ó íàñ å ïðåìèíàë - òîé å áèë íà 3 àïðèë. Èíñòèòóòúò èç÷èñëÿâà îùå, ÷å îáùèÿò áðîé íà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 ó íàñ ùå å 47 äóøè. Êúì äíåøíà äàòà áðîÿò íà æåðòâèòå å 42. 

Ïðîãíîçàòà âàæè, àêî ñå ñïàçâàò ïðèåòèòå â ñòðàíàòà îãðàíè÷åíèÿ âúâ âðúçêà ñ åïèäåìèÿòà. Òÿ òúðïè ïðîìåíè â çàâèñèìîñò îò ïîñòúïâàùèòå íîâè äàííè. Äîïðåäè äíè ïðîãíîçèðàíèÿò áðîé æåðòâè áå íàä 300, ñëåä òîâà íàìàëÿ äî 66, à ïèêúò ñå î÷àêâàøå ìåæäó 18 è 25 àïðèë.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2454
19.04.2020 56 íàðóøåíèÿ íà Çàêîíà çà çäðàâåòî âúâ Âàðíà è îáëàñòòà, íàä 30 ãëîáè çà ëèïñà íà ìàñêè
19.04.2020 Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
19.04.2020 Êèëîìåòðè÷íè îïàøêè è äâàìà àðåñòóâàíè íà âõîäîâåòå íà Ñîôèÿ
19.04.2020 894 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ
19.04.2020 Èçóìèòåëíî! 107-ãîäèøíà æåíà ïðåáîðè êîðîíàâèðóñà çà ñåäìèöà
19.04.2020 Åâðîïà îò÷åòå ìðà÷åí ðåêîðä íà çàðàçåíèòå, âèðóñúò ïðîäúëæàâà äà âúðëóâà
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Àç ìèñëÿ, ÷å ïèêúò áåøå äåêåìâðè, ÿíóàðè, êîãàòî âñè÷êè ãîâîðåõà çà íÿêàêâè À, Á âèðóñè!
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Çà ïúðâè ïúò ÷óâàì, ÷å â ÑÀÙ èìà ó÷åíè. ðŸ¤”Âèíàãè ñúì ñìÿòàë, ÷å ó÷åíè èìà ñàìî â Áúëãàðèÿ ðŸ˜Ž
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ààààó :) ó÷åíèòå îò ÑÀÙ òîëêîâà ñêó÷àÿò :) ÷å ñå çàíèìàâàò ñ Áúëãàðèÿ
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Äîáðå ÷å ñà òå.....÷å äà íè êàæàòðŸ˜†
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Áà àç ñè ìèñëåõ ÷å å â õðàíàòà. Ïúê òå êàçàõà, ÷å å ïî âúçäóõà. :D
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êìåòúò: Èìà íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà! Áîëíî å ìîìè÷å, çàâúðíàëî ñå îò Ëîíäîí
15:25 / 17.04.2020
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20:41 / 18.04.2020
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11:47 / 18.04.2020
Îãðîìíà äóïêà çåéíà ïî ëîêàëíîòî ïëàòíî íà áóë. "Ëåâñêè" çàðàäè ñïóêàí âîäîïðîâîä
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Áðîêåð: Àêî êóïóâàòå èìîòè, äàâàéòå ñìåëî íàïðåä!
23:26 / 18.04.2020
×èòàòåëè: Ìîáèëíè îïåðàòîðè èñêàò íåçàêîííî äà ñëåäÿò çäðàâåòî ìè!
12:44 / 17.04.2020
Ñïèïàõà 68 ÷îâåêà â íàðóøåíèå íà ðàçïîðåäáèòå âúâ Âàðíà è îáëàñòòà, 46 ãëîáåíè çà ëèïñà íà ìàñêà èëè øàë
11:29 / 18.04.2020
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