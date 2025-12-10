AFP.
"Той е изключително рядък, защото е петият най-отдалечен гама-лъч, открит досега“ и "най-точен по отношение на събраната светлина и направените измервания“, заявява Бертран Кордие, научен ръководител на проекта SVOM във Френската комисия за атомна енергия и алтернативни енергии (CEA).
Стартиралата през юни 2024 г. мисия SVOM Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor има за цел да открива и локализира тези космически явления.. Гама-лъчевите изблици обикновено възникват след експлозия на масивни звезди с маса, над 20 пъти по-голяма от тази на Слънцето, или след сливане на компактни звезди. Тези колосално ярки изблици на радиация могат да освободят енергия, равна на повече от един милиард милиарда слънца.
"Това са най-енергичните събития във Вселената“, пояснява астрофизикът, който е участвал в две проучвания по тази тема, публикувани във вторник в научното списание Astronomy & Astrophysics, в които той е съответно водещ автор и съавтор. Изследването на гама-лъчевите изблици позволява да се постигне напредък в областите на "фундаменталната физика“, като например да се опитаме да "разберем как е възможно да се освободи такова количество енергия и какви механизми са задействани“. При гама-лъчевите изблици "материята се ускорява до скорости, близки до скоростта на светлината.
Това са физически условия, които не могат да бъдат възпроизведени на Земята, но които можем да наблюдаваме в космическите лаборатории“, пояснява специалистът. Тези изключително ярки сигнали служат и като "сонди“, които осветяват цялата материя, през която преминават, преди да достигнат до нас. "Светкавица с такава интензивност е необходима, за да се измерят физическите условия на Вселената в много далечни епохи. Това е единственият начин да се направи това директно“, подчертава изследователят.
На 14 март, когато са получили сигнала за откритие на мобилните си телефони, младите учени, които са били на дежурство в мисията SVOM, бързо са разбрали, че става дума за важно събитие. Те са убедили други телескопи да пренасочат бавно обективите си към зоната на излъчване.
След гама-лъчева експлозия, продължила няколко десетки секунди, обектът в нейния източник излъчва за по-дълъг период, но с намаляваща интензивност, в други дължини на вълните: рентгенови лъчи, оптични, инфрачервени, радио. Този "аналог“ е от решаващо значение за точното локализиране на източника и изучаването на неговата същност. Заключението: сигналът е излъчен "в момент, когато Вселената е била много млада“, само на 700 милиона години. "Фотоните, които проникнаха в нашите инструменти, са пътували 13 милиарда години“, коментира Кордие. Това е епохата на "първите поколения звезди“, образувани след Големия взрив от "примитивна материя, съставена главно от хелий и, преди всичко, водород“. Тези звезди са произвели първите тежки елементи – желязо, въглерод, кислород – които играят фундаментална роля в еволюцията на Вселената.
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Евростат: Малките предприятия, с персонал под 50 работници, генерират 12,2 трилиона евро нетен оборот
09.12
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена...
14:55 / 09.12.2025
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
10:40 / 09.12.2025
Проучване посочи големия риск от продуктите на платформите Temu и...
09:31 / 09.12.2025
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би има...
09:11 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
09:09 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
09:09 / 09.12.2025
