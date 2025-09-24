BFMTV. Жертвата е хоспитализирана по спешност.
Учебното заведение е държавен колеж с около 800 ученици и се намира южно от Страсбург.
Извършителят на нападението е 14-годишен ученик. Той е арестуван, след като е успял да избяга за няколко минути. По време на ареста си младият мъж се е самонаръгал, съобщиха от жандармерията.
Извършителят е транспортиран с хеликоптер до местна болница и е в критично състояние. Полицията е оказала първа помощ, докато младият мъж е бил в кардиореспираторен арест, преди да бъде реанимиран.
Според източник, близък до разследването, последният е ученик, настанен в дом. За момента няма обяснение за действията му.
По данни на френската медия, е бил известен с това, че е рисувал нацистки графити.
Учениците били евакуирани бързо след нападението над учителя.
Последните са под закрилата на жандармерията и родителите им могат, ако са на разположение, да дойдат и да ги вземат.
На мястото на инцидента са разположени жандармерийската рота "Селестат“ и изследователският отдел в Страсбург. Когато е осъществен контакт с прокурора в Страсбург, той е посочил, че е "твърде рано“ да се коментират тези събития.
"В ход е съдебно разследване“, увери ректоратът на Академията в Страсбург в изявление. Националната прокуратура за борба с тероризма следи текущото производство.
Напускащият министър на националното образование, Елизабет Борн, остро осъди тази "атака“, преди да посочи, че отива на мястото на инцидента. "Изразявам солидарността си с учителя и училищната общност. Активиран е екип за спешна помощ, за да подпомогне всички ученици и персонал“, казва той.
Академичният директор и ректорът отидоха на мястото на инцидента, а мобилни екипи за сигурност бяха разположени на мястото, за да организират медико-психологическо звено за спешна помощ.
