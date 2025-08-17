Sky News.
Той каза, че руският президент се е съгласил да позволи на САЩ и европейските съюзници да предложат на Украйна гаранция за сигурност, наподобяваща мандата за колективна отбрана на НАТО, като част от евентуално споразумение за прекратяване на войната.
"Успяхме да постигнем следната отстъпка: Съединените щати да могат да предложат защита, подобна на тази по член 5, което е една от истинските причини, поради които Украйна иска да бъде в НАТО“, каза той пред CNN.
Какво е Член 5?
Член 5 е основният принцип на 32-членния колектив, който гласи, че въоръжено нападение срещу един или повече членове се счита за нападение срещу всички членове.
Виткоф каза, че за първи път чува Путин да се съгласява с това. Той каза, че двете страни са се споразумели за "стабилни гаранции за сигурност, които бих определил като революционни“.
Той добави, че Русия е заявила, че ще поеме законодателен ангажимент да не се стреми към допълнителни територии в Украйна.
Той защити решението на Тръмп да се откаже от натиска си Русия да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня, заявявайки, че президентът се е насочил към мирно споразумение, защото на срещата е постигнат толкова голям напредък.
"Обсъдихме почти всички останали въпроси, необходими за мирно споразумение“, каза той, без да дава подробности.
