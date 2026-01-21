Уиткоф ще се срещне с Путин на 22 януари
©
"Руснаците са тези, които искат тази среща. И мисля, че това е важно изявление от тяхна страна“, отбелязва специалният представител на Тръмп.
Според дипломата, разговорите вече са насрочени, но точното място на провеждането им ще остане неразкрито засега.
Още по темата
/
"САЩ се готвят да атакуват Гренландия, ЕС ще бъде наказан, Тръмп ще обяви контакт с извънземни": Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
08.01
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Още от категорията
/
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
10:47 / 20.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40...
10:48 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
09:57 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.