Украйна, САЩ и Русия ще преговарят на тристранна среща в петък
"Американската делегация в момента се отправя към Москва. Моят екип ще разговаря с представители на САЩ. Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата, утре и вдругиден. Надявам се, че ОАЕ са наясно, защото американците като цяло обичат да изненадват всички, но тази среща трябва да се проведе'', заяви Зеленски.
Украинската делегация на тристранната среща ще се състои от ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов, неговия първи заместник Сергий Кислица, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и ръководителя на фракцията "Слуга на народа“ Давид Арахамия.
Мирни преговори
Припомняме че по-рано Володимир Зеленски проведе разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Украински представители заявиха, че срещата е преминала добре. Тръмп, попитан от журналисти, също заяви, че "срещата е била добра“ и добави, че "Всички искат тази война да приключи“.
Междувременно пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, заяви, че е "оптимист“ относно мирните преговори.
Европейският парламент прати споразумението с Меркосур до Съда на...
17:29 / 21.01.2026
17:29 / 21.01.2026
Европол разби международна престъпна мрежа, действаща в целия ЕС
17:08 / 21.01.2026
17:08 / 21.01.2026
