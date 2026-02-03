Сподели close
Украинският министър на спорта определи президента на ФИФА Джани Инфантино като "неотговорен, да не кажем инфантилен“ за това, че иска да обмисли отмяна на забраната за участието на Русия в световния футбол, предава Sky News.

Забраната бе наложена от изпълнителния орган на ФИФА заедно с управляващия орган на европейския футбол УЕФА в началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна.

"ФОКУС" припомня, че по-рано Джани Инфантино обяви, че ръководството на Световната футболна централа (ФИФА) ще обмисли вариантите за отмяна на забраната за участие на руски отбори в международни състезания.

"Определено трябва да обмислим свалянето на санкциите", заяви Инфантино, "тази забрана не е постигнала нищо; тя само е породила повече разочарование и омраза".

На 2 февруари, от ФИФА съобщиха, че не планират отмяна на санкциите.