Sky News.
Забраната бе наложена от изпълнителния орган на ФИФА заедно с управляващия орган на европейския футбол УЕФА в началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна.
"ФОКУС" припомня, че по-рано Джани Инфантино обяви, че ръководството на Световната футболна централа (ФИФА) ще обмисли вариантите за отмяна на забраната за участие на руски отбори в международни състезания.
"Определено трябва да обмислим свалянето на санкциите", заяви Инфантино, "тази забрана не е постигнала нищо; тя само е породила повече разочарование и омраза".
На 2 февруари, от ФИФА съобщиха, че не планират отмяна на санкциите.
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
©
Още по темата
/
"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
29.01
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
15.12
Още от категорията
/
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
09:23
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
02.02
Маколи Кълкин с емоционален трибют към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Мислех, че имаме време
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
18:02 / 01.02.2026
Посланикът на Украйна: Вярваме, че Тръмп може да убеди Путин да с...
10:04 / 01.02.2026
Шест души са ранени при стрелба в Луизиана
08:48 / 01.02.2026
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
19:59 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:09 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.