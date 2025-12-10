Газета.
Според тях корабът, плаващ под флага на Коморските острови, е плавал в изключителната икономическа зона на Украйна към пристанището Новоросийск.
"Това беше съвместна операция между 13-то главно управление на военното контраразузнаване на СБУ и украинските ВМС. Атаката доведе до критични повреди на танкера. Според предварителна информация плавателният съд е изведен от строя“, се посочва в изданието.
"Фокус" припомня, че танкерът "Кайрос", плаващ към Новоросийск, бе ударен край Истанбул в края на ноември от безпилотен украински дрон. Заради неработещо машинно отделение, се е наложило корабът да бъде теглен на буксир от турски влекач, който се е разкачил с него и се е върнал в свои териториални води, оставяйки "Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.
Днес резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол са показали, че няма наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.
Украински дронове удариха руски танкер в Черно море
