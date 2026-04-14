Унгария започва нова ера!
След 16 години управление на Виктор Орбан, изборите вчера донесоха историческа промяна. Дългогодишният лидер на страната бе победен от своя опонент - Петер Мадяр, с което се постави началото на нова политическа глава за страната.
Кой е новият премиер на Унгария Петър Мадяр?
Петър Мадяр, чието фамилно име буквално означава "унгарец", е роден в Будапеща през март 1981 г. в семейство на юристи. Той е пра-племенник на Ференц Мадл, който е президент на Унгария от 2000 до 2005 г., през част от първия мандат на Орбан като премиер (1998-2002).
Мадяр завършва право през 2004 г., като в университета се присъединява към партията на Орбан "Фидес" - тогава те са в опозиция, след като не успяха да осигурят мнозинство на изборите през 2002 г., въпреки че печелят най-много места.
"Имаше буря от енергия около промяната на режима, която ме погълна като дете", казва Мадяр в интервю за унгарския подкаст Фокусцсопорти през октомври 2024 г.
През 2006 г. Мадяр започва да помага на "Фидес" в правен план, като не получава заплащане - тогава партията на Орбан е основната опозиция и участва в протестите срещу премиера Ференц Гюрчани, който призна, че е излъгал за икономическото състояние на страната. През същата година Мадяр се жени за Жудит Варга, която по-късно става министър на правосъдието в правителството на Орбан – те имат три деца.
През 2010 г., когато "Фидес" се завръща на власт и Орбан отново става премиер, Мадяр получава пост в Министерството на външните работи. През 2011 г. той се присъединява към Постоянното представителство на Унгария в Европейския съюз в Брюксел.
След като се завръща в Унгария през 2018 г., Мадяр е назначен за член на борда на държавната компания за поддръжка на пътища "Магяр Козут ЗРТ" и става ръководител на правителствения доставчик на студентски кредити.
Как Мадяр стана противник на Орбан?
Мадяр, който в продължение на години е лоялен към "Фидес", започва да се отдалечава от партията след скандал през 2024 г.
През февруари 2024 г. се разкри, че почти година по-рано бившият президент на Унгария Каталин Новак е помилвала човек, осъден за участие в прикриването на сексуално насилие в дом за деца. В този скандал бе замесена и Жудит Варга, която подписва помилването. След като избухнаха протести, Новак подаде оставка като президент, а Варга напусна парламента. Мадяр, в същото време, стана лице на общественото недоволство.
В социалните мрежи той обвини правителството на Орбан в корупция и публикува запис от разговор с бившата си съпруга, в който тя разказва за опит на сътрудниците на Орбан да се намесят в съдебно разследване за корупция.
През 2024 г. Мадяр заяви, че планира да създаде нова политическа партия с проевропейска ориентация, което увеличи популярността му в Унгария. През април 2024 г. той се присъедини към партията Тиса и спечели място в Европейския парламент.
Политическите му обещания
Мадяр обещава да възроди икономиката на Унгария, която е в застой от 2022 г. Той също така иска да подобри отношенията с Европейския съюз, след като управлението на Орбан подложи тези отношения на напрежение заради близките връзки с Русия. Мадяр заяви, че ще намали зависимостта на Унгария от руски енергийни източници до 2035 г., като същевременно ще се стреми към "прагматични отношения" с Москва.
По време на кампанията си той подчерта, че ще се съсредоточи върху освобождаването на замразените средства от ЕС.
