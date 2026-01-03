X.
Тя подчерта обаче, че всяко решение относно Венецуела трябва да е в съответствие с международното право и Устава на ООН.
"Ние следим отблизо ситуацията във Венецуела. Подкрепяме венецуелския народ и се застъпваме за мирен и демократичен преход. Всяко решение трябва да е в съответствие с международното право и Устава на ООН“, заяви тя в X.
Фон дер Лайен добави, че заедно с върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас и в координация с държавите членки на ЕС се предоставя пълна подкрепа на гражданите на ЕС във Венецуела.
Припомняме, че по-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са предприели мащабна атака срещу Венецуела. Той също така заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната. Много държави вече официално осъдиха агресията на САЩ.
