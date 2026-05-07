Увеличава се броят на болните от хантавирус, на борда на круизния кораб, край бреговете на Кабо Верде.

Потвърдените случаи вече са пет - съобщи Световната здравна организация.

Плавателният съд вече се е насочил към Канарските острови. По-рано президентът на Канарските острови се обяви против плана корабът да акостира там, припомня BTV.

Испанските власти обаче уверяват, че решението за насочване към Испания е по препоръка на СЗО, която оценява риска за населението като много нисък.

"Корабът ще акостира на второстепенното пристанище Гранадиля де Абона на остров Тенерифе, където ще бъдат извършени здравни прегледи и организирана евакуация на пътниците. Чуждестранните граждани ще бъдат репатрирани чрез Европейския механизъм за гражданска защита, ако състоянието им позволява", коментира испанският министър на здравеопазването.

Междувременно лаборатория в Женева излезе с нови данни за заболяването, след като изследва проби на пациент, който е бил заразен на кораба.

"Направихме PCR тестове на няколко проби, които се оказаха положителни, и потвърдихме, че става дума за щама "Андес“", коментира д-р Полин Ветер, лекар в Университетските болници в Женева.

Днес още трима от пасажерите със съмнение за хантавирус бяха евакуирани от кораба и транспортирани за лечение в Нидерландия.