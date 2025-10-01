ЗАРЕЖДАНЕ...
Увеличение на инфлацията в еврозоната, показват данни на Евростат
©
По-внимателно наблюдаваната основна цифра, която изключва нестабилните цени на храните и горивата, междувременно се задържа стабилна на 2,3%, въпреки повишаването на инфлацията в услугите, показват нови данни на Евростат в сряда.
Въпреки че Европейската централна банка прекара последните четири години в борба с прекомерната инфлация, това повишение едва ли притеснява институцията, тъй като по-широките икономически тенденции предполагат, че това е временен пробив и цифрите скоро може да се върнат обратно, а след това и под целта на ЕЦБ от 2%, предава Reuters.
"Тъй като можем да моделираме бъдещето, рисковете за инфлацията изглеждат доста ограничени и в двете посоки“, каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард във вторник.
"С лихвените проценти сега от 2%, ние сме в добра позиция да реагираме, ако рисковете за инфлацията се изместят или ако се появят нови шокове, които заплашват нашата цел “, допълни той.
Междувременно финансовите инвеститори са толкова доволни от тази перспектива, че оценяват само 10% шанс за ново намаление на лихвите по-късно тази година и виждат само 30% шанс за намаление до средата на 2026 г.
Въпреки това ЕЦБ предвижда процентът да спадне до 1,7% през следващата година и да се задържи под целта за шест поредни тримесечия, период, достатъчно дълъг за търговците на дребно и работодателите да променят собственото си ценообразуване и поведение при определяне на заплатите.
Ако това се случи, твърдят някои политици, ниският ръст на цените може да се затвърди, подобно на десетилетието преди пандемията, когато ЕЦБ не успя да се върне към целта, въпреки намаляването на лихвите под нулата и печатането на трилиони евро, за да стимулира растежа.
Техният аргумент е подкрепен от слабите данни за индустрията, инвестициите и потреблението на домакинствата, които всички сочат към по-нататъшно забавяне на икономиката, също затруднена от митата на САЩ.
Определено ще е нужно време картината да се изясни, което предполага, че европейската институция ще изчака, преди да промени лихвите отново, след като ги намали с 2 пълни процентни пункта през годината до юни.
Още от категорията
/
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда долара – Някои от тях станаха още по-богати
16:49
Медведев за ядрените подводници на Тръмп: Трудно е да се намери черна котка в тъмна стая, особено ако я няма там
12:13
Броят на загинали след мощния трус във Филипините се увеличи, а спасителите се борят да намерят оцелели под развалините
11:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-малко петима са загинали след силното земетресение, което раз...
22:54 / 30.09.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години в...
22:52 / 30.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.