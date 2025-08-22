Πρώτο Θέμα.
След издирване полицейски служители са открили предполагаемия извършител вчера следобед и са го отвели в поддирекция за защита на непълнолетните в Солун. Срещу него е образувано дело за изнасилване, малтретиране на недееспособно лице с цел оказване на съпротива при сексуален акт и сексуален акт със или пред непълнолетни.
43-годишният мъж е арестуван и ще бъде отведен на компетентния прокурор.
