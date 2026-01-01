Ужасяващи нови кадри показват момента, в който в бара в швейцарски ски курорт Кранс-Монтана се разнасят бутилки с шампанско с бенгалски огън.Празнуващите са избягали "крещейки и тичайки" от горящото заведение, като 40 души загинаха, а най-малко 100 са ранени.Ужасените свидетели смятат, че смъртоносният пожар е бил предизвикан от бенгалския огън, който е запалил тавана на препълнения туристически бар в Кран-Монтана, Вале.