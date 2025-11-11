Euronews.
Основател на новата партия е Салваторе Никотра, бивш председател на "Белгийския национален фронт". "Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той веднага въплъщава това, което отстояваме", заяви Никотра пред брюкселския информационен бюлетин BRUZZ. Той подчерта, че партията TRUMP има унитарна визия за страната.
Според BRUZZ изпълнителният комитет на новата партия включва Емануеле Ликари, който по-рано се е кандидатирал за Vlaams Belang в Брюксел, но е бил отстранен, след като открито е прославял фашизма. Партията TRUMP планира да се яви на федералните и европейските избори през 2029 г., като също обмисля издигането на кандидатите на регионално и общинско ниво. Официалното стартиране на партията е насрочено за 30-ти ноември.
Междувременно петпартийната коалиция в Белгия остава блокирана в бюджетните преговори вече месеци наред, като премиерът Барт Де Вевер се стреми да намали разходите с 10 милиарда евро. Де Вевер заяви пред белгийския парламент миналата седмица, че е поискал от крал Филип да даде на правителството срок до Коледа за постигането на бюджетното споразумение, съобщават местните медии.
В Белгия се създаде крайнодясна партия на името на Доналд Тръмп
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
21:02 / 10.11.2025
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране...
16:38 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
16:39 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
15:11 / 10.11.2025
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
11:00 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.