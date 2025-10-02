Rai.
В Неапол, в южната част на страната, протестиращи влязоха в главната жп гара и спряха железопътния трафик, докато полицията обгради гара Термини в Рим, след като протестиращи се събраха близо до входа.
Глобалната флотилия "Сумуд"(GSF) се състои от повече от 40 цивилни кораба с около 500 души.
Флотилията се опитва да пробие военноморската блокада на Израел в Газа, превозвайки лекарства и храна, въпреки многократните предупреждения от Израел за оттегляне.
