Италианските синдикати обявиха обща стачка за петък (3 октомври) в знак на солидарност с международната флотилия за хуманитарна помощ за Газа, а в сряда вечерта в няколко града се проведоха спонтанни протести след съобщения, че корабите са били прихванати от израелски военни сили, предаваВ Неапол, в южната част на страната, протестиращи влязоха в главната жп гара и спряха железопътния трафик, докато полицията обгради гара Термини в Рим, след като протестиращи се събраха близо до входа.Глобалната флотилия "Сумуд"(GSF) се състои от повече от 40 цивилни кораба с около 500 души.Флотилията се опитва да пробие военноморската блокада на Израел в Газа, превозвайки лекарства и храна, въпреки многократните предупреждения от Израел за оттегляне.