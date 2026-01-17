The Guardian.
Протестиращите са се събрали пред кметството в Копенхаген, планиран е и поход до американското посолство. По-късно през деня се очаква да започнат протести в Гренландия и други части на Дания.
"Демонстрираме против американските изявления и амбицията да бъде анектирана Гренландия. Искаме уважение към Дания и правото на самоопределение на Гренландия", обяви Асоциацията на инуитите (група ескимоски народи).
В Гренландия ще се проведат демонстрации в градовете Нук, Азият, Какорток и Илулисат в 13 часа местно време (17 часа по централновропейско време).
В Копенхаген се провеждат протести срещу плановете на Тръмп да превземе Гренландия
