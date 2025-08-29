ТАСС.
Заболелият е бил хоспитализиран в средно тежко състояние.
"Роспотребнадзор по-рано е предупреждавал за рисковете от внасяне на треската от други страни, затова специалистите на ведомството са били подготвени за тази ситуация“, отбелязаха в ведомството.
ОТ Роспотребнадзор подчертават, че няма риск от разпространение на треската.
Треска на Чикунгуня е вирусно заболяване, което може да се предава на човека чрез ухапвания от комари от вида Aedes, които са преносители и на други опасни тропически заболявания. Симптомите на заболяването обикновено включват треска, болки в мускулите и ставите, гадене и обрив. В редки случаи симптомите могат да продължат месеци или дори години.
