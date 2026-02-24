Tanjug, като се позовава на съобщение от пресслужбата на министерството на вътрешните работи на Сърбия.
Според разследването, от декември 2025 до февруари 2026 г. задържаните (родени през 1975 и 1983 г.) са подготвяли план за убийството на президента, както и на членове на неговото семейство. Те са били задържани по време на специална операция, проведена съвместно със служители на Агенцията за сигурност и информация в град Кралево.
"Заподозрените ще бъдат задържани за срок до 48 часа и след подаване на заявление за образуване на наказателно дело ще бъдат отведени във Върховната прокуратура в Кралево“, се посочва в съобщението.
В Сърбия са задържани двама заподозрени в подготовка на покушение срещу президента Вучич
