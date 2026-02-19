bfmtv.
Премиерът на страната Себастиан Льокорню заяви, че наводненията "изискват пълна мобилизация“ и обещава "възстановяване на щетите възможно най-бързо“.
В съобщение, публикувано в X, Себастиан Льокорню заявява, че
"процедурите за оценка на състоянието на природно бедствие са стартирани. Общините ще могат да подадат заявления, за да се позволи точна оценка на щетите. Първите доклади ще бъдат разгледани от междуведомствена комисия следващата седмица".
В част от Франция е обявена най-висока степен на опасност от наводнения
