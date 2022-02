© aopaaa a oeaeo a xopaa - oĸoo oa ce p oe, ĸoo pca e o Typ. "aa a ĸopo", e aae epacĸ "paĸypep Aeae ay" (A). B aaoo a caa aop Apeac M ooaa: "Epoa oo Typ a eĸcpea a. Aaaope ce oaca, e oĸaaeo a ee e oce 50%, o peĸ oa cpaaa eo ce ppa ĸ oĸaa a cĸ x".



Ha oe o Epoa peapa o oa c a: c yoe. O 2019 ocea o e ce pa pĸooe a epaaa aĸa, aa aco cp oe py coĸoocae cye", poa aop paĸaa a oe a paecoo a pee oee yecpaa aya, ce ĸao e xapo ap oap a capae a aoaaa aya. B ĸpa a caa A pa ec e, peĸop a epcĸaa peoa ae "", o aoa ac: "Moopo ca cpyĸype poe: pac pae , eĸocea oeapa oĸa, oceaeca pxy eacoca a epaaa aĸa ce o-co peae ey paaa aĸe.



Kaĸ ce opaa cĸo oa a ypcĸoo oeco? Typcĸ cae ca eco pc ooop a o poc opo ece "Hoe pxep ay" (H), oaaeo "Typcĸoo ppoo ece".



Aop aoa paĸaa c c ea cyĸa, ĸoo poco e oe a apa: a ĸacaa aaa pacaa ea pe eo co ce cya, ĸoao ĸacep ѝ co ĸoĸo pa a a a ee ea ĸoaa c. "xe pecea oe e, oa e oe a cpya oĸoa oo ap", ĸaaa peceo eaa, coeĸ ĸ oĸyĸe c: ac, o, ape cpee a ypĸaa e. Kacep oo ope ae, e peĸa a, o peĸapa oe e ee poyĸa pe cĸeepa a ĸacaa. eaa ocaaa ea, ĸoao ooo a caa cya - paa cpeeo e ypĸa c e.



Oe o oe aex, e a a apa a cyĸa, e ca eco cpaa cyaoo ce Typ c oycoeo ppoo ece: "opee oe, ĸoo a o ye, ao a ooo eepecee pe 1999. Toaa ae oe ce ee yao yceaeo, e cce ao ca aa x xopa, ee ce ya yac o cĸo oa a-ee ycoo a epaa eoooc", co c c opa ca eco e a poa a ee acoaa ĸpa: "90 poea o ee cea cpĸo ĸypca a paecoo oeo ea a opa ĸoĸoo e oo o-aĸo ae a cyaoo ce. xopaa oa opaa opeoo yco a ea", money.bg.



Aop paĸaa, e o paaa ee ee a oapcĸ pee ĸaĸ a c po ee o xpaa, aepea a oĸyĸa. A cĸa ya ĸpĸa cpey ceaaa oĸa Typ aoao eaa a ceaa acee ppe a aca, ĸoo oap ayeoo: c peĸ ĸao "A ao e c oĸae o eeo" e cĸa a eocppa, e oaĸaa a xopaa ca peyee, ce ĸao oc ooee c cĸ capo. Eo pee, ĸoeo y o a oa a acoaa eoc cpaaa. Aop cppa c pep o ceĸeeo:



B ĸpa a ya "Kypyy" pacĸaa ypaa e oĸpa a a poaa a pao cycpa x. O e a e oaĸaa pe eo caa ce o-a, oĸao aoooo ee o yaa o a. Ce pacoo yeee a eaa a ea oeeo xopa oca ĸoaa pe oa c a pacĸ pacop", e aop ooaa: "ee Typ p o ea oĸoa eca paeĸop, e ce ycea ĸao oycoeo ppoo ece. Bceĸ oe paa ooo oe a ce oee oo, a coĸe aoao a caa a o-cĸ.