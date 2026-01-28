Тръмп направи най-сетне нещо полезно, като показа истинския си облик – че досега не е бил честен посредник в преговорите, а е играл на страната на агресора. Неговият ултиматум срещу Украйна и извиването на ръце показва, че той продължава да бъде само на страната на Путин. Това каза капитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет Васил Данов в предаванетонаСпоред него дори могат да се предполагат някакви зависимости на американския президент от Владимир Путин."Цялата реторика, която идваше от пропагандната машина на Кремъл и бе озвучавана от президента Доналд Тръмп, който стана по-гласовит говорител на Путин и от неговия собствен говорител Песков, говори за една на пръв поглед хаотична политика, но всъщност за един стратегически дълбоко законспириран план да се помага на агресора и да се пречи на Украйна да удържи и малкото останала земя в Донбас и да се скрият успехите на бойното поле“, заяви Васил Данов.По думите му на бойното поле украинците постигат удивителни успехи и пишат нова военна стратегия и нова история.Васил Данов коментира и отправената покана от страна на Москва към украинския президент за среща с Владимир Путин. "Всичко, което е правил и ще прави режимът на Путин, е лъжливо, фалшиво, с двойно дъно, направено така, че да затрудни съпротивата на украинската държава и с преднамерена низост да пречупи волята за съпротива на украинския народ и украинското военно и държавно ръководство.“Според него Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна. "И с това да бъде силен участник в бъдещите преговори и разрешаване на войната. Въпросът е Украйна да не бъде поставена на колене и да не бъде заставена да предаде тези крепости в Донбас, които отбранява вече 12-та година“, подчерта Васил Данов.