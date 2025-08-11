ЗАРЕЖДАНЕ...
Великобритания депортира българи с криминално минало обратно у нас
©
Те няма да могат да обжалват решението за депортиране преди да бъдат изгонени. 15 нови страни бяха включени към правителствената програма "Депортация сега, обжалване по-късно". Сред тях е и България.
Тази политика позволява на Великобритания да изгони лица с криминално минало от своята страна преди те да са обжалвали решението.
В обновения списък са включват още Канада, Италия и Австралия. Общият брой на страните е 23. Той се е увеличил три пъти от самото му създаване.
Вътрешният министър на Великобритания обясни, че увеличаването на списъка се прави с цел "недопускане на мигрантите да експлоатират миграционната система на Великобритания".
Всичките страни, включени в обновения списък са: Ангола, Ботствана, Бруней, България, Гвиана, Индонезия, Кеня, Латвия, Ливан, Малайзия, Уганда и Замбия.
Още от категорията
/
"Украинците няма да дадат земята си на Русия, а Аляска е много далеч от войната": Зеленски коментира срещата Тръмп-Путин
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мощна експлозия в стоманодобивен завод в Пенсилвания, има много р...
22:38 / 11.08.2025
Албания гори: Пет държави пращат въздушна помощ за гасене на огън...
19:34 / 11.08.2025
Тръмп изпраща Националната гвардия в столицата Вашингтон
20:39 / 11.08.2025
Тръмп обяви, че "отива в Русия" в петък
19:35 / 11.08.2025
ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газ...
16:31 / 11.08.2025
Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови кол...
12:21 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.